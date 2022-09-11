Клинцевич: попытка Киева «нарисовать победную картинку» для Запада обернулась фиаско

Украина при поддержке НАТО и США ни физически, ни морально не сможет одержать победу над Россией, поскольку ее ресурсы на исходе, а Запад опасается стать стороной конфликта, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Народными Новостями».