Народные Новости

764 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владлен
    Только полный балбес может предлагать такое России. Лучше бы вообще не звонил, чем предлагать такую чушь.Макрон попросил П...
  • Мила Ликова
    А  что,  кому то  важно  мнение  этого  лягушатника???   Зеля  ему  товарищ,  с  ним  пусть  и  бла, бла,  бла...Макрон попросил П...
  • sergey astarshkin
    Макрон - это полубаба ..Макрон попросил П...

Клинцевич: попытка Киева «нарисовать победную картинку» для Запада обернулась фиаско

Клинцевич: попытка Киева «нарисовать победную картинку» для Запада обернулась фиаско

Украина при поддержке НАТО и США ни физически, ни морально не сможет одержать победу над Россией, поскольку ее ресурсы на исходе, а Запад опасается стать стороной конфликта, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич в беседе с «Народными Новостями».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх