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7 способов очистить сковородки от загрязнений

7 способов очистить сковородки от загрязнений

Вчерашняя катастрофа с готовкой необязательно должна стать сегодняшней катастрофой с уборкойСуществует так много способов очистки кастрюль и сковородок от накипи, пригара, засохших остатков, но мы всегда находим способ просто засунуть свою посуду в тёплую воду и сказать: «Я помою её позже.

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