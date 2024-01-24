7 способов очистить сковородки от загрязнений

Вчерашняя катастрофа с готовкой необязательно должна стать сегодняшней катастрофой с уборкойСуществует так много способов очистки кастрюль и сковородок от накипи, пригара, засохших остатков, но мы всегда находим способ просто засунуть свою посуду в тёплую воду и сказать: «Я помою её позже.