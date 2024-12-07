События в Сирии – это не просто возобновление замороженного конфликта. Это начало конца сирийской государственности.
Окончательное решение сирийского вопроса произойдет без участия России
Комментарии
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Михалыч
Может хоть это научит нас доводить дела до логического конца.
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9 час.
А
Александр24
Асад такая же скотина, как и все эти восточные князьки. Чуть мы ослабили свою помощь из-за СВО, так этот мудак тут же начал косить в другую сторону. Бездарный, трусливый, но жадный "вожачок". Короче, получается зря мы вписались за Сирию, вложив силы, средства и жизни наших бойцов. Не удержать теперь ситуацию - придётся уйти. Иран же напрямую за Сирию воевать не будет.
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6 час.
вд
валерий двойнишников
Да, проигрывает наш верховный геополитик)))
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5 час.
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