Окончательное решение сирийского вопроса произойдет без участия России

А

Александр24

Асад такая же скотина, как и все эти восточные князьки. Чуть мы ослабили свою помощь из-за СВО, так этот мудак тут же начал косить в другую сторону. Бездарный, трусливый, но жадный "вожачок". Короче, получается зря мы вписались за Сирию, вложив силы, средства и жизни наших бойцов. Не удержать теперь ситуацию - придётся уйти. Иран же напрямую за Сирию воевать не будет.