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Овечкин провел 149-ю игру в плей-офф НХЛ и попал в топ-100 по количеству матчей

Овечкин провел 149-ю игру в плей-офф НХЛ и попал в топ-100 по количеству матчей

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин провел 149-ю игру в рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сыграв во втором матча четвертьфинальной серии Восточной конференции Лиги.

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