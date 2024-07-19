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Светлов о козыре Кузнецова: «Объемный игрок. У многих в хоккее система из двух координат, верх – низ. У Евгения их три – добавляется глубина понимания игры»

Ранее стало известно, что 32-летний форвард может вернуться в КХЛ после расторжения контракта с «Каролиной».

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