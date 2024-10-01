«Четыре машины в хлам»: на Россельбане произошла массовая авария. Фото

Вечером 1 октября на Россельбане (Кольцовский тракт под Екатеринбургом) произошла массовая авария. В ДТП пострадали четыре машины, на место происшествия приехали спасатели и медики, сообщили читатели URA.
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