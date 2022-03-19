Текслер утвердил первоочередные шаги в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.
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