Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Т😆о ли еще будет.После роста цен н...
  • Николай Краснопольский
    Всех у кого порох на руках к стенке.Украинский спецна...
  • Сергей Иванов
    Откуда вылезают на просторы Интернета эти грамотеи? Автор текста не смог разобрать слов Лаврова или не знает этой рас...Сергей Лавров о в...

Текслер утвердил первоочередные шаги в условиях санкций

Текслер утвердил первоочередные шаги в условиях санкций

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер утвердил план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития региона в условиях санкций, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх