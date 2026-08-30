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Царьград

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Сахар вместо мяса: почему в России падает качество школьного питания

Сахар вместо мяса: почему в России падает качество школьного питания

Качество бесплатного школьного питания в России ухудшается, показало исследование.Спустя шесть лет после введения бесплатного питания для всех младшеклассников в России качество школьных обедов не улучшилось, а ухудшилось.

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