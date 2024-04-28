Аналитик Михаил Васильев уверен, что курс рубля на следующей неделе не изменится

В частности, рубль поддержит обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров Курс рубля по отношению к основным мировым валютам на следующей неделе останется на нынешнем уровне, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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