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Петербургский дневник

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Аналитик Михаил Васильев уверен, что курс рубля на следующей неделе не изменится

Аналитик Михаил Васильев уверен, что курс рубля на следующей неделе не изменится

В частности, рубль поддержит обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортёров Курс рубля по отношению к основным мировым валютам на следующей неделе останется на нынешнем уровне, считает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

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