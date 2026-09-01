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Закрытие венчурного фонда Cherubic Ventures Fund VI и оценка Sudo AI

Закрытие венчурного фонда Cherubic Ventures Fund VI и оценка Sudo AI

Венчурный фонд Cherubic Ventures официально объявил 1 сентября 2026 года о закрытии своего шестого фонда (Fund VI) с привлеченным капиталом в размере 68,88 млн долларов США.

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