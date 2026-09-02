SUSANIN
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SUSANIN

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Ижевчане смогут выразить свои идеи по развитию парка Кирова

Ижевчане смогут выразить свои идеи по развитию парка Кирова

Ижевск. Удмуртия. Жителей Ижевска приглашают обсудить развитие парка Кирова. Об этом заявили в сообществе городских общественных пространств «Парки Ижевска».

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