«Искандер» разнес бронемашины ВСУ под Сумами: Карта специальной военной операции на Украине на 6 октября 2024 года Юлия СоколоваРоссийские вооруженные силы нанесли ощутимый удар по позициям украинской армии в Сумской области с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».