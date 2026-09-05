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The Eurasia Daily news agency

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Military expert: our troops saddled the ridge on the way to the liberation of Kramatorsk

Military expert: our troops saddled the ridge on the way to the liberation of Kramatorsk

Russian units from the South group of forces have made an important step on the way to the liberation of Kramatorsk, having established control over the settlement of Nikanorovka.

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