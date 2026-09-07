Партия Мерца потерпела тяжелое поражение на выборах в Германии

Германии для соратников Фридриха Мерца — политический разгром. По предварительным данным, на выборах в Саксонии-Анхальт оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала около 44% голосов и больше чем вдвое обошла ХДС, который годами называли по сути правящей партией.
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