Партия Мерца потерпела тяжелое поражение на выборах в Германии

Германии для соратников Фридриха Мерца — политический разгром. По предварительным данным, на выборах в Саксонии-Анхальт оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) набрала около 44% голосов и больше чем вдвое обошла ХДС, который годами называли по сути правящей партией.