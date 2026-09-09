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Morgan Stanley: Oil Traders Are ‘More Precise’ With Risk as Wars Drag On

Uncertainty about how the wars in Iran and Ukraine will unfold is keeping many traders away from taking positions in longer-dated futures contracts, according to investment bank Morgan Stanley.

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