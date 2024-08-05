Михаил Матвеев считает, что ревизии подлежат паспорта, выданные приезжим за последние десять лет.
Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"
Комментарии
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S
Serg
с языка сняли, нужно просто подогнать толпу мигрантов в конце рабочего дня Госдуры к выходу. Чтобы они комплексно нашим народным палками мозги прочистили. Один- глас в пустыне, а вот ежели 200...
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12 час.
ИИ
Иван Иванов
гнать вон ВСЕХ-легальных и не легальных....иначе эта азиатская саранча сожрёт Россию....
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9 час.
ВМ
Владимир Моргунов
Это было бы возможно, если бы смуглых в России было раз в сто меньше. Давно перейден порог допустимого, но мафия набрала такую силу, что мнение депутата ГД для них что слону дробина. БАШКУ КОМУ ПРОБИТЬ-ЗАПРОСТО, А ВЫГНАТЬ ?????? ДЕПУТАМ НЕ СПАТЬ В ГД НАДО, А РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ-РОССИЯ НАЗЫВАЕТСЯ !!!
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2 час.
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