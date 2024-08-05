Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"

с языка сняли, нужно просто подогнать толпу мигрантов в конце рабочего дня Госдуры к выходу. Чтобы они комплексно нашим народным палками мозги прочистили. Один- глас в пустыне, а вот ежели 200...

ВМ

Владимир Моргунов

Это было бы возможно, если бы смуглых в России было раз в сто меньше. Давно перейден порог допустимого, но мафия набрала такую силу, что мнение депутата ГД для них что слону дробина. БАШКУ КОМУ ПРОБИТЬ-ЗАПРОСТО, А ВЫГНАТЬ ?????? ДЕПУТАМ НЕ СПАТЬ В ГД НАДО, А РАБОТАТЬ В ИНТЕРЕСАХ СТРАНЫ-РОССИЯ НАЗЫВАЕТСЯ !!!