В марте замерзнем, согреет апрель. Когда же на Алтай придет долгожданная весна

Все прогнозы немного друг от друга отличаются, но, как говорится, истина где-то рядом Календарная весна уже две недели как потеснила зиму, но по-прежнему холодно, а в последние дни и вовсе вернулись морозы и снегопады.
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