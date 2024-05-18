Станет хуже, чем раньше: Европа тратит миллиарды на водородные электростанции - Bloomberg

Эксперты сходятся во мнении, что водород должен будет сыграть определенную роль в доведении глобальной экологии до нулевого уровня выбросов в таких секторах, как производство стали, электричества, в авиации и судоходстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии