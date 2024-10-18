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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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РФПИ и BitRiver будут совместно строить дата-центры в странах БРИКС Российский ф...

РФПИ и BitRiver будут совместно строить дата-центры в странах БРИКС Российский ф...

РФПИ и BitRiver будут совместно строить дата-центры в странах БРИКСРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор ЦОД для майнинга BitRiver объявили о партнёрстве, в рамках которого они займутся проектами по внедрению технологии ИИ и строительству ЦОД в странах БРИКС, сообщили «Ведомости».

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