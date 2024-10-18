РФПИ и BitRiver будут совместно строить дата-центры в странах БРИКС Российский ф...

РФПИ и BitRiver будут совместно строить дата-центры в странах БРИКСРоссийский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и оператор ЦОД для майнинга BitRiver объявили о партнёрстве, в рамках которого они займутся проектами по внедрению технологии ИИ и строительству ЦОД в странах БРИКС, сообщили «Ведомости».