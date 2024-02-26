МВД возбудило уголовное дело после драки бойцов ЧВК «Медведи» и стрельбы в Крыму

Зачинщиков драки со стрельбой в поселке Черноморское с участием ЧВК «Медведи» задержали. Возбудили уголовное дело о хулиганстве, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на Главное управление МВД России по Республике Крым.
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