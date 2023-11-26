“Давай остановим эту бойню” - политик Филиппо призвал забыть о Зеленском и начать диалог с Россией

Пришло время для мирных переговоров России и Украины, Запад должен убедить в этом Зеленского - ФилиппоФранцузский политик Флориан Филиппо обратился к западным странам, поддерживающим Украину, с призывом сделать всё возможное, чтобы подтолкнуть украинского лидера Владимира Зеленского пойти на примирение с Россией, обсуждение сложившейся ситуации с целью достижения соответствующих договорённостей мирным путём.