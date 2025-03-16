Валерий Осталеп: "США будут вести борьбу с ЕС за контроль над Румынией"

Нас ждет борьба США с политическими группами Евросоюза за контроль над Румынией, и это будет нечто. Такое мнение высказал эксперт по безопасности, бывший заместитель министра иностранных дел Молдовы Валерий Осталеп, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским", передает Noi.