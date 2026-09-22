Пожар в Сухом Логу унёс жизнь человека, 10 спасены в Рефтинском

За минувшие сутки в Свердловской области при пожарах погиб один человек и ещё один пострадал. Самое тяжёлое происшествие случилось в Сухом Логу, где возгорание в квартире на четвёртом этаже пятиэтажки унесло жизнь жильца.
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