Гончаренко сообщил о розыске врачей-интернов на Украине

На Украине ТЦК разыскивает врачей-интернов, чтобы избежать продления отсрочки от мобилизации. Депутат Алексей Гончаренко заявляет, что интерны из Винницкой области получают уведомления о розыске, несмотря на отсутствие предыдущих повесток.