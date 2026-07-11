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Царьград

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Гончаренко сообщил о розыске врачей-интернов на Украине

Гончаренко сообщил о розыске врачей-интернов на Украине

На Украине ТЦК разыскивает врачей-интернов, чтобы избежать продления отсрочки от мобилизации. Депутат Алексей Гончаренко заявляет, что интерны из Винницкой области получают уведомления о розыске, несмотря на отсутствие предыдущих повесток.

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