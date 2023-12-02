Диспансеризация 2024: кому нужно пройти, что изменится

В 2024 году в России собираются ввести диспансерное наблюдение за работниками. Кроме того, в новой программе предусмотрена диспансеризация граждан по оценке их репродуктивного здоровья, объявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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