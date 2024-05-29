НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Екатеринбург и мир

24 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Содержательная газета. Кто не верит,тот может всё сам проверить и убедиться ,что это правда.Судьба России в р...
  • Елена Вадимовна
    Метро за проектировали 30 лет назад. Ждем до сих пор. 2 и 3 ветка.Недалеко от Екате...
  • Елена Вадимовна
    Когда построят? Будет заключен контракт на проектирование?Недалеко от Екате...
Начало заселения Сибири

Начало заселения Сибири. 29 мая 1590 года в царствование Фёдора Иоанновича по государеву указу из Сольвычегодска (в составе Архангельской области) были отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх