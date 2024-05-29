Начало заселения Сибири. 29 мая 1590 года в царствование Фёдора Иоанновича по государеву указу из Сольвычегодска (в составе Архангельской области) были отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
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Начало заселения Сибири. 29 мая 1590 года в царствование Фёдора Иоанновича по государеву указу из Сольвычегодска (в составе Архангельской области) были отправлены в Сибирь 30 хлебопашенных семей.
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