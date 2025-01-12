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Пожар в Калифорнии добрался до музея с работами Рембрандта и Моне

Пожар в Калифорнии добрался до музея с работами Рембрандта и Моне

Музей Гетти с работами Рембрандта попал в зону эвакуации из-за пожаров в США В США из-за масштабных лесных пожаров эвакуируют один из самых посещаемых музеев Калифорнии — Центр Гетти, сообщает The New York Times.

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