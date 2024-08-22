В Госдуме предложили ужесточить наказание за правонарушения артистов под камерами

Звезды должны понимать, что их нарушение хуже аналогичного нарушения простого гражданина Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством.
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