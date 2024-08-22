НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

103 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • А Кудасов
    Чему радоваться, чем гордиться. А Герасимов с любимой маской на лице вместо выполнения им обещанного быстро ВСУ от ту...Глава МЧС: более ...
  • федор
    Просто чмо!!!!Комик Слава Комис...
  • Гарий Щерба
    ПОДЕЛОМ  ИУДЕ ...!!!Комик Слава Комис...

В Госдуме предложили ужесточить наказание за правонарушения артистов под камерами

Звезды должны понимать, что их нарушение хуже аналогичного нарушения простого гражданина Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх