В Госдуме предложили ужесточить наказание за правонарушения артистов под камерами

Звезды должны понимать, что их нарушение хуже аналогичного нарушения простого гражданина Депутат Государственной думы Султан Хамзаев предложил прописать в законе пункт, по которому правонарушение артистов, совершенное под камерами, будет считаться отягчающим обстоятельством.