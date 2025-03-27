США и Украина близки к соглашению по редкоземельным металлам – Бессент

Соединенные Штаты и Украина уже близки к подписанию расширенного соглашения, касающегося сотрудничества в области редкоземельных металлов, заявил глав минфина США Скотт Бессент в эфире телеканала Fox News.
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