Жена Усика: «Когда Сашу проплаченные журналисты постоянно спрашивали: «Чей Крым?», параллельно шли угрозы нашей семье»

Екатерина Усик, жена чемпиона WBA, WBO и IBF в тяжелом весе Александра Усика, рассказала, почему украинский боксер не высказывался о статусе полуострова, который в 2014 году воссоединился с Россией.
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