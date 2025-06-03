Чёрный день календаря: 3 июня. Крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории России и СССР

Халатность, стоившая жизней: как трагедию могли предотвратить, но не сделали.4 июня 1989 года в 01:14 по местному времени (3 июня в 23:14 по Москве) на перегоне Аша — Улу-Теляк в Иглинском районе Башкирской АССР произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории СССР и России.