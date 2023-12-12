Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Nikolay Zakharov
    Кто бы, что ни говорил,Украина как государство должна кануть в лету и административное деление ее должны быть как в Р...Готовится обезору...
  • Владимир Елкин
    Зато в правительстве бритов уже столько дебилоидов посидело!!! У них ума на решения тяжелых проблем не хватает, хвата...На самом опасном ...
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Британские СМИ: Путин унизил англичан, отказавшись пожать руку британскому послу

Британские СМИ: Путин унизил англичан, отказавшись пожать руку британскому послу

Наверное, очень тяжело пережить тот момент, когда живёшь в своём узком и одному тебе понятном мире, в котором считаешь себя очень значимым и великим, а потом вдруг оказывается, что ты - лишь самодовольный напыщенный индюк, которого ни во что не ставят лидеры по-настоящему значимых стран.

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Комментарии
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степан дунов
Действительно бриты самый идейный упоротый исторически враг России. Хватит одного восейдона  чтобы  навсегда решить проблему.
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16 час.
ВС
Василий Садайло
Бриты догавкаются что мы на них натравим Медведева Д. А. Ужо он им задаст, у него язык без костей.
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15 час.
ВК
Виктор Каменский
Показал ваш статус и место.
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15 час.

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