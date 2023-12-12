Британские СМИ: Путин унизил англичан, отказавшись пожать руку британскому послу

Наверное, очень тяжело пережить тот момент, когда живёшь в своём узком и одному тебе понятном мире, в котором считаешь себя очень значимым и великим, а потом вдруг оказывается, что ты - лишь самодовольный напыщенный индюк, которого ни во что не ставят лидеры по-настоящему значимых стран.
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