США продадут Польше около 800 крылатых ракет

Как сообщалось в заявлениях, сделанных после визита польских лидеров в Белый дом, Госдепартамент одобрил потенциальную продажу 821 ракеты AGM-158B JASSM по максимальной цене $1,77 млрд, 745 ракет AIM-120C-8 средней дальности - ракеты класса «воздух-воздух» по цене до 1,7 млрд долларов и 232 тактические ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder Block II по цене до 219 млн злотых.