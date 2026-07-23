Германия готовит «оружие возмездия» против России

У нас для этих уродов уже есть давно такое оружие. И Германия уж точно исчезнет с лица земли.

Стефания Новак

Напрасно Путин думает что в германии есть люди , которые хотят с нами дружить. Он там служил в эпоху , кога была ГДР а теперь это ФРГ , нельзя им давать нашу нефто и газ. Они эт будут пользоваться и создадут "оружие возмездия" , а Путин опять скажет нас обманули. Хватит быть на столько наивными, неужели мы такие глупые?