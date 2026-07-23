Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Германия готовит «оружие возмездия» против России

Германия готовит «оружие возмездия» против России

Данные российской разведки свидетельствуют о том, что в ФРГ начались работы по созданию атомной бомбы.

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Комментарии
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Евгений Благородный
У нас для этих уродов уже есть давно такое оружие. И Германия уж точно исчезнет с лица земли.
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1 м.
Стефания Новак
Напрасно Путин думает что в германии есть люди , которые хотят с нами дружить. Он там служил в эпоху , кога была ГДР  а теперь это ФРГ , нельзя им давать нашу нефто и газ. Они эт будут пользоваться и создадут &quot;оружие возмездия&quot; , а Путин опять скажет нас обманули. Хватит быть на столько наивными, неужели мы такие глупые?
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1 м.
Сергей
Вот и оставляй живыми капитулировавших гансов после этого!!! Страна ВУНДЕРВАФЕЛЬ и ПИсТОРИУСОВ должна ИСЧЕЗНУТЬ!!!!
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1 м.