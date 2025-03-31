Законы есть, нарушителей нет: почему запрет на склонение к аборту не работает?

В Мордовии, Тверской и Калининградской областях не зафиксировано ни одного случая нарушения, хотя законы действуют больше годаПервыми регионами, где ввели административную ответственность за склонение к аборту, стали Мордовия, Тверская и Калининградская области.
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