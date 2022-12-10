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Форвард «Нефтехимика» Порядин выиграл конкурс забегов на скорость на Фонбет Матче Звезд КХЛ

Павел Порядин выиграл конкурс забегов на скорость на Фонбет Матче Звезд КХЛ.  Нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин пробежал круг за 13,121 секунды.

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