ДВФУ: создан высокоэффективный сорбент для очистки сточных вод от урана

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из НИЦ "Курчатовский институт" разработали способ получения высокоэффективного сорбента для очистки сточных вод от токсичного и радиоактивного урана при помощи синхротронного излучения.
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