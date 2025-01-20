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ДВФУ: создан высокоэффективный сорбент для очистки сточных вод от урана

ДВФУ: создан высокоэффективный сорбент для очистки сточных вод от урана

Ученые Дальневосточного федерального университета совместно с коллегами из НИЦ "Курчатовский институт" разработали способ получения высокоэффективного сорбента для очистки сточных вод от токсичного и радиоактивного урана при помощи синхротронного излучения.

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