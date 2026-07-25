Мы десятилетиями могли искать не там: предложен новый способ обнаружить инопланетные маяки

Авторы новой работы считают, что развитые цивилизации будут использовать дешёвые микросекундные лазерные маяки, а современные обзоры неба почти не способны их заметитьАвторы новой научной работы предложили пересмотреть один из базовых подходов к поиску внеземных цивилизаций.