В Тюменской области 16-летний мотоциклист пострадал в двойном ДТП. Фото

В Тюменской области водитель Honda сбил 16-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил травмы. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что пока госавтоинспекторы оформляли ДТП в иномарку, стоящую на аварийке, врезалась Toyota.