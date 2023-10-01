В Тюменской области 16-летний мотоциклист пострадал в двойном ДТП. Фото

В Тюменской области водитель Honda сбил 16-летнего мотоциклиста. Молодой человек получил травмы. В пресс-службе областного управления ГИБДД рассказали, что пока госавтоинспекторы оформляли ДТП в иномарку, стоящую на аварийке, врезалась Toyota.
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