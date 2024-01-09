Относительность:Если бы яблоко было такого же размера, как Земля, то каждый атом, из которого состоит это яблоко, был бы примерно такого же размера, как настоящее яблоко.
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