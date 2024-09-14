КХЛ представила логотип Матча звёзд – 2025 в Новосибирске

Шоу пройдёт на арене новосибирского ЛДС "Сибирь – Арена" с 1 по 9 февраля 2025 года.Континентальная хоккейная лига представила фирменный стиль для Матча звёзд, который пройдёт в Новосибирске с участием лучших игроков КХЛ и МХЛ с 1 по 9 февраля 2025 года.