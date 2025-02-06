«Селигдар» обеспокоен увеличением волатильности своих акций, говорится в сообщении компании. «В последние два торговых дня на Мосбирже наблюдается высокая торговая активность и рост котировок ценных бумаг «Селигдара» — более чем на 30%, одновременно отмечается существенное увеличение оборота и количества сделок по сравнению со среднедневными данными прошлых периодов.