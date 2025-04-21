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Аргументы и Факты

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Задержанный за передачу данных СБУ житель Крыма дал признательные показания

Задержанный за передачу данных СБУ житель Крыма дал признательные показания

Задержанный за передачу данных СБУ житель Симферополя дал признательные показания.На видео ФСБ мужчина рассказал, что с ним связался его бывший одноклассник, который привлек его к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ.

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