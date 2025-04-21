Задержанный за передачу данных СБУ житель Крыма дал признательные показания

Задержанный за передачу данных СБУ житель Симферополя дал признательные показания.На видео ФСБ мужчина рассказал, что с ним связался его бывший одноклассник, который привлек его к конфиденциальному сотрудничеству с СБУ.
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