Рождество Пресвятой Богородицы 2024: дата, история и традиции православного праздника

Сегодня, 21 сентября, православные верующие в России отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Оно относится к 12 важнейшим праздникам (двунадесятым), посвященным событиям земной жизни Иисуса Христа и Девы Марии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии