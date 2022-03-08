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В Литве предложили санкции против РФ сначала распространить на нефть

В Литве предложили санкции против РФ сначала распространить на нефть

Запад свои санкции по энергоресурсам в отношении России должен начать именно с нефти. Это мнение выразил Габриэлюс Ландсбергис, министр иностранных дел Литвы, в ходе совместной пресс-конференции с нидерландским коллегой Вопке Хукстрой в Вильнюсе.

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