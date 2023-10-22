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За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

За последние сутки еврейское государство атаковало аж 4 страны арабского мира

Ракетный удар по продуктовому рынку в населённом пункте/лагере беженцев Нусейрат в центральной части сектора Газа, удар по кафе в центре города Хан-Юнис на юге сектора Газа, удар по мечети Аль-Ансар в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан и так далее, удары по Сирии (международные аэропорты Дамаска и Алеппо опять выведены из строя в результате ракетных атак) и Ливану (авианалёты и артиллерийские обстрелы через каждые несколько часов, вдобавок нападение на фургон с сирийскими рабочими в деревне Айтарун).

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