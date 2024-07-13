Кайли Дженнер станет мамой в третий раз

Кайли и ее любимый готовы создать семью. Кайли Дженнер хочет родить от бойфренда ребенка LEGION-MEDIAС тех пор, как 26-летняя Кайли Дженнер и 28-летний Тимоти Шаламе начали встречаться, прошел всего лишь год.