⚡️20 ФЕВРАЛЯ В 18:00 во Дворце Культуры "ПОБЕДА" состоится КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ДУБРОВИНА "ЭКСФРИСТАЙЛ"⚡️ Сергей Дубровин — экс-солист легендарной группы «Фристайл».
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⚡️20 ФЕВРАЛЯ В 18:00 во Дворце Культуры "ПОБЕДА" состоится КОНЦЕРТ СЕРГЕЯ ДУБРОВИНА "ЭКСФРИСТАЙЛ"⚡️ Сергей Дубровин — экс-солист легендарной группы «Фристайл».