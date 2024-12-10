Вагоны не едут, контейнеры копятся. Рост перевозок контейнеров по сети РЖД может смениться коллапсом с застрявшими «ящиками»

Контейнеры — один из немногих грузов на сети, который показывает положительную динамику погрузки. Однако, по мнению экспертов, и этот сегмент ЖД-перевозок вот-вот упрётся в потолок и вскоре сеть может накрыть контейнерный коллапс.
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