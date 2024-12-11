В Грузии запретят пиротехнику, маски и лазеры на митингах

Законопроект о запрете использования участниками уличных акций скрывающих лицо масок, пиротехники и лазерных указок был принят в первом чтении парламентом Грузии 11 декабря, сообщает агентство InterpressNews.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии