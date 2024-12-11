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В Грузии запретят пиротехнику, маски и лазеры на митингах

В Грузии запретят пиротехнику, маски и лазеры на митингах

Законопроект о запрете использования участниками уличных акций скрывающих лицо масок, пиротехники и лазерных указок был принят в первом чтении парламентом Грузии 11 декабря, сообщает агентство InterpressNews.

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